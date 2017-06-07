«Спартак» может приобрести Альваро Перейру

Георгий Мелкадзе: На переходе в «Тосно» сказалось то, что Парфенов и Бесчастных – спартаковские люди

Нападающий «Тосно» Георгий Мелкадзе, арендованный у «Спартака», поделился впечатлениями от перехода в тосненский клуб.