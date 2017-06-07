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«Спартак» может приобрести Альваро Перейру

Источник:  Goal.comКомментарии

Уругвайский защитник парагвайского «Серо Портеньо» Альваро Перейра попал в прицел селекционеров московского «Спартака».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на агента игрока Карлоса Виллалбу, столичный клуб готов предложить Перейре контракт.

На настоящий момент правами на игрока владеет аргентинский «Эстудиантес», контракт с которым истекает в конце июня.

Ранее Перейра играл в таких клубах, как «Порту», миланском «Интере» и «Хетафе».

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