«Спартак» может приобрести Альваро Перейру
Источник: Goal.comКомментарии
Уругвайский защитник парагвайского «Серо Портеньо» Альваро Перейра попал в прицел селекционеров московского «Спартака».
Как сообщает Goal.com со ссылкой на агента игрока Карлоса Виллалбу, столичный клуб готов предложить Перейре контракт.
На настоящий момент правами на игрока владеет аргентинский «Эстудиантес», контракт с которым истекает в конце июня.
Ранее Перейра играл в таких клубах, как «Порту», миланском «Интере» и «Хетафе».
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