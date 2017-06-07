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Тер Штеген, Дракслер и Мустафи вошли в заявку сборной Германии на Кубок конфедераций

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом огласил список игроков, который отправятся в Россию на Кубок конфедераций.

Вратари: Кевин Трапп («ПСЖ», Франция), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Беньямин Хенрикс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал», Англия), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома», Италия), Никлас Зюле («Хоффенхайм»);

Полузащитники: Эмре Джан: («Ливерпуль», Англия), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («Лейпциг»), Юлиан Дракслер («ПСЖ», Франция), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М);

Напаадющие: Юлиан Брандт («Байер»),  Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс», Голландия).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруном (25 июня, Сочи).

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