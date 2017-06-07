Ломбард сразится против Смита на турнире UFC Fight Night 115
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Кубинский боец смешанного стиля Гектор Ломбард свой следующий поединок проведет в рамках турнира UFC Fight Night 115, который состоится 19 августа в Сиэттле.
Его соперником станет американец Энтони Смит.
Напомним, что Ломбард за свою карьеру одержал 34 победы, потерпел семь поражений и два поединка свел вничью.
Смит одержал 25 побед при 12 поражениях.
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