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Ломбард сразится против Смита на турнире UFC Fight Night 115

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Кубинский боец смешанного стиля Гектор Ломбард свой следующий поединок проведет в рамках турнира UFC Fight Night 115, который состоится 19 августа в Сиэттле.

Его соперником станет американец Энтони Смит.

Напомним, что Ломбард за свою карьеру одержал 34 победы, потерпел семь поражений и два поединка свел вничью.

Смит одержал 25 побед при 12 поражениях.

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