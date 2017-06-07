Ломбард сразится против Смита на турнире UFC Fight Night 115

Бывший боец UFC приговорен к пожизненному сроку за насилие в отношении своей бывшей подруги и ее друга

Боец смешанных единоборств Джонатан Коппенхейвер приговорен к пожизненному сроку за действия насильственного характера против своей бывшей девушки и ее друга, сообщает «RT на русском».