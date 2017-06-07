Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Микуш подписал контракт со «Слованом»

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Форвард Юрай Микуш вернулся в «Слован». Клуб объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим сроком на один сезон.

Микуш играл в «Словане» в 2013-2014 годах и в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 19 (9+10) очков.

Следующие два сезона Микуш пропустил из-за травмы колена, а в 2016 году подписал контракт с чешским «Оломоуцем».

Отметим, что Микуш выступал в КХЛ также за рижское «Динамо», «Спартак» и «Лев» из Праги. Всего на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.

Добавим, что в составе сборной Словакии форвард участвовал в четырех чемпионатах мира и в 2012 году стал серебряным призером турнира.

Тогда в финале сборная Словакии проиграла России (2:6).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Та акция фанатов – хамство и беспредел». Известный актер – о «Спартаке» (видео)«Та акция фанатов – хамство и беспредел». Известный актер – о «Спартаке» (видео)Обозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.КХЛ разобьет себе голову о потолок зарплат!КХЛ разобьет себе голову о потолок зарплат!Обозреватель «Советского спорта» считает, что сокращение зарплатной ведомости клубов дискредитирует саму идею создания Континентальной лиги.Корнеев покинул «Салават Юлаев»Защитник «Салавата Юлаева» Константин Корнеев расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению.Осала подписал новый однолетний контракт с «Магниткой»Форвард Оскар Осала продлил контракт с магнитогорским «Металлургом».Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Даже не заговариваю с сыном о том, где он продолжит карьеруЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Алексей Маклаков: Это антиспорт, когда фанаты заходят в раздевалку к игрокамОбозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.Алексей Маклаков: В «Спартаке» поторопились, когда убрали Германа ТитоваОбозреватель «Советского спорта» разговаривает с давним фанатом футбольного и хоккейного «Спартака» – актером Алексеем Маклаковым.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Илья уже начал тренировки в МайамиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Бело-голубой переворот. Какое «Динамо» будет играть в КХЛ?Бело-голубой переворот. Какое «Динамо» будет играть в КХЛ?В конце прошлой недели «Советский спорт» рассказывал о сложной ситуации в московском «Динамо». Сейчас продолжение.Вольски возобновил тренировки после травмы позвоночника (видео)Нападающий магнитогорского «Металлурга» восстановился после травмы позвоночника и приступил к тренировкам. Об этом сообщил сам хоккеист в своем Instagram.У форварда «Магнитки» Мозякина родилась дочьСегодня Сергей Мозякин сделал «покер» – у него родился четвертый ребенок. Столько же детей у форварда СКА и сборной России Ильи Ковальчука.«Куньлунь» подписал Блэкера, Вона и ДефациоКитайский «Куньлунь» подписал контракт с тремя игроками – защитником Джесси Блэкером, а также нападающими Брэндоном Воном и Брэндоном Дефацио. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.Толпеко остается в «Спартаке»Московский «Спартак» подписал на год контракт с нападающим Денисом Толпеко, сообщает официальный сайт КХЛ.Генеральный менеджер «Салавата»: На месте «Авангарда» я бы договор с «Металлургом» не показывалГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд объяснил, почему считает переход Кирилла Семенова в уфимский клуб правомерным.Владимир Крикунов: Нас немножко в это межсезонье «подрезал» «Вегас», лучшие доступные иностранцы хотят тудаГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о том, как проходит формирование состава команды на следующий сезон КХЛ.Пожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛПожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает горячую тему о непростых взаимоотношениях между богатыми и бедными клубами.Власти Свердловской области не планируют сокращать финансирование «Автомобилиста»Правительство Свердловской области не будет сокращать финансирование «Автомобилиста», сообщил на заседании Законодательного собрания региона врио губернатора Евгений Куйвашев.Иванников перешел в «Ладу», Ратилайнен – в «Йокерит». Таблица переходов КХЛИванников перешел в «Ладу», Ратилайнен – в «Йокерит». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.
Футбол
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года
Футбол
Алексей Ребко подписал контракт с «Араратом»
MMA
Россиянин Молдавский проведет бой против американца Аялы на турнире Bellator 181
Футбол
Президент «Торино» исключил продажу Белотти
все новости
Слован
Слованкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости