Микуш подписал контракт со «Слованом»

Форвард Юрай Микуш вернулся в «Слован». Клуб объявил о подписании контракта с 30-летним нападающим сроком на один сезон.

Микуш играл в «Словане» в 2013-2014 годах и в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 19 (9+10) очков.

Следующие два сезона Микуш пропустил из-за травмы колена, а в 2016 году подписал контракт с чешским «Оломоуцем».

Отметим, что Микуш выступал в КХЛ также за рижское «Динамо», «Спартак» и «Лев» из Праги. Всего на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.

Добавим, что в составе сборной Словакии форвард участвовал в четырех чемпионатах мира и в 2012 году стал серебряным призером турнира.

Тогда в финале сборная Словакии проиграла России (2:6).