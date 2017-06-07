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Халеп обыграла Свитолину и прошла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Эллиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Во второй партии Халеп уступала со счетом 1:5, но сумела в итоге дожать Свитолину на тай-бреке.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

В полуфинале турнира Халеп сразится с чешкой Каролиной Плишковой, которая обыграла француженку Каролин Гарсию.

Матч

Свитолина Э. (Украина) - Халеп С. (Румыния) - 6:3, 6:7, 0:6

Место и дата

07 июня 15:00, , Онлайн-трансляция


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