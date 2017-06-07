Халеп обыграла Свитолину и прошла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Эллиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Во второй партии Халеп уступала со счетом 1:5, но сумела в итоге дожать Свитолину на тай-бреке.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

1/4 финала

В полуфинале турнира Халеп сразится с чешкой Каролиной Плишковой, которая обыграла француженку Каролин Гарсию.