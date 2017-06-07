Старт летнего сплита Континентальной лиги назначен на 24 июня

Riot Games сообщила подробности летнего сплита Континентальной лиги.



Летний сплит начнется 24 июня и пройдет в традиционном формате. Все команды встретятся друг с другом дважды в матчах до одной победы. Четыре сильнейших коллектива попадут в плей-офф, где сразятся за чемпионский кубок и право представлять СНГ на Чемпионате мира 2017 в Китае.



Стоит отметить, что организаторы увеличили количество матчей в рамках игрового дня с 4 до 6.



Участники летнего сплита Континентальной лиги:



- Virtus.pro

- Vaevictis eSports

- M19

- Vega Squadron

- Team Just Alpha

- Gambit

- Natus Vincere

- ROX



Общий призовой фонд летнего сплита Континентальной лиги составит 4 750 000 рублей:



1 место - 1 500 000 рублей

2 место - 1 000 000 рублей

3 место - 750 000 рублей

4 место - 750 000 рублей



Финал летнего сплита состоится 3 сентября на киберспортивной арене Riot Games в Москве.

Источник