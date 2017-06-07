Старт летнего сплита Континентальной лиги назначен на 24 июня
Riot Games сообщила подробности летнего сплита Континентальной лиги.
Летний сплит начнется 24 июня и пройдет в традиционном формате. Все команды встретятся друг с другом дважды в матчах до одной победы. Четыре сильнейших коллектива попадут в плей-офф, где сразятся за чемпионский кубок и право представлять СНГ на Чемпионате мира 2017 в Китае.
Стоит отметить, что организаторы увеличили количество матчей в рамках игрового дня с 4 до 6.
Участники летнего сплита Континентальной лиги:
- Virtus.pro
- Vaevictis eSports
- M19
- Vega Squadron
- Team Just Alpha
- Gambit
- Natus Vincere
- ROX
Общий призовой фонд летнего сплита Континентальной лиги составит 4 750 000 рублей:
1 место - 1 500 000 рублей
2 место - 1 000 000 рублей
3 место - 750 000 рублей
4 место - 750 000 рублей
Финал летнего сплита состоится 3 сентября на киберспортивной арене Riot Games в Москве.