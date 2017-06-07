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Фелипе Мело: С «Манчини» «Интер» был бы в Лиге чемпионов

Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Бывший полузащитник «Интера» Фелипе Мело прокомментировал увольнение тренера Роберто Манчини из миланского клуба в прошлом году.

«Сохрани «Интер» Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов. Я знаю о чем говорю, Роберто – классный специалист и знает все об «Интере». Лучше него для «нерадзурри» наставника не найти», - цитирует Мело официальный клубный сайт миланского клуба.

Напомним, Манчини назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». 

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