Фелипе Мело: С «Манчини» «Интер» был бы в Лиге чемпионов
Источник: ФК «Интер»Комментарии
Бывший полузащитник «Интера» Фелипе Мело прокомментировал увольнение тренера Роберто Манчини из миланского клуба в прошлом году.
«Сохрани «Интер» Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов. Я знаю о чем говорю, Роберто – классный специалист и знает все об «Интере». Лучше него для «нерадзурри» наставника не найти», - цитирует Мело официальный клубный сайт миланского клуба.
Напомним, Манчини назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита».
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