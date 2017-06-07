Вагнер Лав: Обожаю болельщиков ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящий момент играющий за турецкий «Аланьяспор», поделился воспоминаниями о России.

«Рад, мне мне довелось играть в двух самых народных командах Бразилии, «Фламенго» и «Коринтиансе». Но Россия – особый случай. Московских болельщиков просто обожаю, их поддержка была сумашедшей. Мне всегда было приятно играть у них на глазах», - цитирует Лава Globoesporte.

Напомним, в прошедшем сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции.

В составе армейцев бразилец стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.