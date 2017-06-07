Даниил Марков: Почему «пингвины» забуксовали? Потому что провели больше матчей по пути к финалу

Обозреватель «Советского спорта» беседует с известным защитником Даниилом Марковым, выступавшим за «Нэшвилл», но болеющим за «Питтсбург».

- «Нэшвилл» стал 16-м в регулярном чемпионате. За счет чего команда так прибавила в плей-офф?

- За счет работоспособности, правильных действий всей пятерки. «Хищники» играют быстро, у них состав помоложе, чем у «Питтсбурга». Есть хоккеисты, которые могут решить судьбу любого матча. Это энергозатратный стиль, но смотреть интересно. Много подключаются защитники, прогрессирует молодежь. И конечно, вратарь Пекка Ринне отлично делает свою работу.

Почему сейчас «пингвины» так забуксовали? Потому что провели больше матчей по пути к финалу. Но смотреть финал интересно. Я даже не ожидал. Сам болею за «Питтсбург». Очень нравится, как ребята играют во всех зонах, что они делают на льду.

Надеюсь, что команда отдохнет за два дня перерыва. Потому что два матча в Нэшвилле не получились (1:5, 1:4). В первом периоде «пингвины» играли очень хорошо, но не реализовывали моменты. А в итоге «хищники» задавливали «Питтсбург», который подседал по «физике».