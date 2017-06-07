Даниил Марков: А как еще должен был отреагировать Малкин, когда в него швырнули полотенцем?

Обозреватель «Советского спорта» беседует с известным защитником Даниилом Марковым, выступавшим за «Нэшвилл», но болеющим за «Питтсбург».

- Как вы оцените конфликт между Евгением Малкиным и болельщиком, на которого он замахнулся клюшкой?

- Тут меня удивили организаторы в Нэшвилле. Фанаты стоят на трибуне, швыряются мусором в проходящих внизу игроков – и никто не выдвинул защитный рукав, по которому хоккеисты попали бы в коридор.

А как еще должен был отреагировать Малкин, когда в него швырнули полотенцем? Ну замахнулся, это нервы. Тем более он заведен после поражения. Но где был рукав? А если бы вообще плеваться с трибуны начали? Думаю, сами организаторы спровоцировали эту историю.