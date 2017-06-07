Даниил Марков: Я очень рад за ребят, которые едут попробовать свои силы в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» беседует с известным защитником Даниилом Марковым, выступавшим за «Нэшвилл», но болеющим за «Питтсбург».

- Хорошо ли, что так много русских едет в НХЛ в последние годы, начиная от Шипачева и заканчивая Дыбленко?

- Это очень спорный вопрос. Я очень рад за ребят, которые едут попробовать свои силы. Со многими разговаривал, когда они приняли решение. Не вижу ничего плохого в том, если человек едет в НХЛ. Получится ли – другой вопрос. Это уже от игрока зависит.

Но не стоит делать выводы, как в российской прессе. Пишут, что многие не зарекомендовали себя в КХЛ, а едут в Америку. Но ведь хватает примеров из истории, когда хоккеисты мало что показывали в МХЛ, в суперлиге, а потом раскрылись в НХЛ, выступали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Хотя из России пробиться в сборную вряд ли бы смогли.