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Виталий Мутко: Россия не собиралась принимать финалы еврокубков в 2019 году

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Россия не подавала заявок на финалы еврокубковых турниров в 2019 году.

«Заранее не планировалось подавать заявки. У нас 18-й год - чемпионат мира, 17-й – Кубок конфедераций, 20-й – чемпионат Европы. Финалы отдают по странам, где нет такого футбола. Все проекты нельзя же в одну страну. Дальше будем смотреть. Кубок конфедераций, чемпионат мира в 11 городах проходит, а вы еще попросите сейчас на следующий же год еврокубок? Ну, кто вам его отдаст. На два года практически становимся мировой футбольной столицей.

Да и не единым футболом страна живет, много других проектов. Дальше, конечно, будем думать, обладаем же стадионами. Еще и чемпионат Европы в 20-м году, футбола достаточно. И так огромное уважение к России в футбольной среде, все нормально», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Отметим, что на данный момент последним финальным матчем клубных европейских турниров, сыгранным в России, был финал Лиги чемпионов 2008 года.

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