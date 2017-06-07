Акоп Степанян: Хочется просто реабилитироваться и выйти на победную серию

Дебютный поединок в лиге АСВ сложился для Акопа Степаняна неудачно. Он проиграл Мухаммеду Кокову на турнире АСВ 57. 17 июня Акопу представится шанс реабилитироваться после неудачного дебюта. Его бой против бразильца Фелипе Круза станет со-главным событием вечера.

- Дебют получился не очень удачным. Ошибка была в неправильном подходе к весогонке. Я давно не гонял на 66. И неграмотно подошёл к этому. Из-за этого после взвешивания не смог ничего набрать, потому что гонял постепенно. Сыграла роль именно физическая мощь и вес. Был контроль именно за счёт физики и веса. Но, конечно, Мухамед – один из лучших борцов в этом дивизионе, и я думаю, что у него есть все шансы взять пояс в будущем. Я был не против боя с Коковым. Так как это был шанс попасть сразу в верхушку топа. Я буду стараться как можно быстрее вновь добраться туда.

- Новый бой я попросил сам. Мне очень важно закрыть поражение. Так как я чувствую мог показать большее. Я вышел не в пиковой форме. И хочется просто реабилитироваться, и выйти на победную серию. Я уверен в своих силах. Я не сломлен после этого боя. Я ещё злее. Ещё голоднее.

Конечно, я хочу как можно быстрее попасть в топ дивизиона. Думаю, после моего дебютного боя многие сделали вывод, что у меня проблемы в борьбе. И что мне будет тяжело конкурировать в топ-10. Но я не буду произносить громких слов. Я буду делать все, чтобы доказать на деле, что они ошибаются. Время покажет. Конечно я бы не отказался от реванша с Коковым, а также с любым в топ-5.

- Соперник у меня разносторонний. Работает и в стойке и в борьбе. Но у меня есть мысли, как к нему подобраться. Часто мне хочется сделать сюрприз зрителям и работать в необычной для себя манере. В бою все может пойти не по плану. Но я постараюсь всех удивить.



