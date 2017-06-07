Рамзан Кадыров: Переименование «Терека» поспособствует спортивному единству Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил мнение, что переименование «Терека» в «Ахмат» несет социальную пользу.

«Футбольный и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название - «Ахмат». Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных.

Само слово «терек» не из чеченского языка. Для нас, чеченцев, очень важна наша этническая общность, и ее признаки проявляются во всех сферах жизни - религии, политике, культуре, спорте, строительстве. Мы хотим сохранить ощущения самих себя, и для этого всегда необходимы символы, и не какие-то выдуманные, а те, которые живы и в прошлом, и в настоящем», - заявил Кадыров в своем «Телеграме».

Напомним, что ранее футбольный клуб «Терек» был переименован в «Ахмат».