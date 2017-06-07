Чилийские болельщики могут посетить матч со сборной России бесплатно

Граждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России.

Как сообщает РФС, такое решение было принято после положительного опыта выдачи бесплатных билетов африканским болельщикам на товарищеский матч российской сборной с командой Кот-д’Ивуара.

Ожидается, что на трибунах «ВЭБ-арены» соберется порядка 15 000 болельщиков, из них около 100 человек - уроженцев Чили.

Товарищеский матч сборных России и Чили состоится 9 июня в Москве, начало матча в 19:00.