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Плишкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Гарсию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 51 минуту, - 7:6 (7:3), 6:4.

Плишкова выполнила 8 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и совершила два брейка.

В полуфинале она сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Элина Свитолина (Украина).

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала

Матч

Гарсия К. (Франция) - Плишкова К. (Чехия) - 6:7, 4:6

Место и дата

07 июня 15:00, , Онлайн-трансляция


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