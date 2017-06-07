Плишкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Гарсию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 51 минуту, - 7:6 (7:3), 6:4.
Плишкова выполнила 8 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и совершила два брейка.
В полуфинале она сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Элина Свитолина (Украина).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Гарсия К. (Франция) - Плишкова К. (Чехия) - 6:7, 4:6 07 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Гарсия К. (Франция) - Плишкова К. (Чехия) - 6:7, 4:6
07 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
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