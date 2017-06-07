Мирча Луческу: Все еще жду от «Зенита» официального уведомления о расторжении контракта
Источник: Gazeta SporturilorКомментарии
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свое увольнение из петербургского клуба.
- Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне даже не позвонили. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, а они вот так обошлись со мной, - приводит слова Луческу портал gsp.ro.
Напомним, 28 мая совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.
1 июня новым главным тренером официально стал Роберто Манчини, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+2».
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