Мирча Луческу: Все еще жду от «Зенита» официального уведомления о расторжении контракта

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свое увольнение из петербургского клуба.

- Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне даже не позвонили. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, а они вот так обошлись со мной, - приводит слова Луческу портал gsp.ro.

Напомним, 28 мая совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

1 июня новым главным тренером официально стал Роберто Манчини, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+2».