Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мирча Луческу: Все еще жду от «Зенита» официального уведомления о расторжении контракта

Источник:  Gazeta SporturilorКомментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свое увольнение из петербургского клуба.

- Я все еще жду от «Зенита» официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне даже не позвонили. Это невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, а они вот так обошлись со мной, - приводит слова Луческу портал gsp.ro.

Напомним, 28 мая совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

1 июня новым главным тренером официально стал Роберто Манчини, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+2».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.НТВ в день старта Кубка конфедераций покажет фильм о поездке игроков «Зенита» на буровуюВ эфире общероссийского федерального канала НТВ 17 июня будет показан документальный фильм о поездке игроков «Зенита» на буровую в 2016 году.Луческу может продолжить работу в «Зените»Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.Янис Тимма стал игроком «Басконии»Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную РоссииГенеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Константин Сарсания: Терентьев лучше всего подходит для конкуренции с Жирковым и СмольниковымСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о комплектации петербургского клуба.Фелипе Мело: С «Манчини» «Интер» был бы в Лиге чемпионовБывший полузащитник «Интера» Фелипе Мело прокомментировал увольнение тренера Роберто Манчини из миланского клуба в прошлом году.Евгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыЕвгений Ловчев: То, что сейчас делает «Зенит» – это не укрепление командыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал последние трансферы «Зенита».Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?В Петербурге в следующем сезоне появится третий «Зенит». «Советский спорт» отвечает на все вопросы о новом волейбольном клубе.Евгений Ловчев: Будет красиво, если Данни завершит карьеру в «Динамо»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев предлагает Мигелю Данни еще поиграть в России.Презентация Манчини в качестве главного тренера «Зенита» пройдет 13 июняСтала известна дата презентации Роберто Манчини в качестве главного тренера «Зенита».Доменико Кришито: Хочу вернуться в Италию. Мой приоритет – «Дженоа»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением о продолжении карьеры.Луческу не договорился с греческим клубом ПАОК, команду может возглавить РебровГреческий клуб ПАОК не смог договориться с румынским специалистом Мирчей Луческу о работе в качестве главного тренера.«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евроПолузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейМы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейСергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.Заявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе НобоаЗаявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе НобоаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о, возможно, самой крутой сделке в летнее трансферное окно.«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесь«Зениту» будет лучше без Данни. Даже если вы его любите – вы тоже согласитесьОчень полезно для нового «Зенита», что ностальгию об идеальном Данни не погубит начало отрезка Роберто Манчини.
Футбол
Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение
Футбол
«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта
Футбол
Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
Футбол
Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости