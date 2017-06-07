«Монако» объявил о продлении контракта с Жардимом
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Португальский специалист Леонарду Жардим продолжит работу с «Монако».
Как сообщает пресс-служба французской команды, сегодня наставник поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.
🖊 L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @leonardojjardim jusqu'en 2020 ! 🙌 #Jardim2020 🙌 pic.twitter.com/1VmInxcObs— CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 7 июня 2017 г.
Отметим, что под руководством Жардима клуб выиграл чемпионат страны, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
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