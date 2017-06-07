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«Монако» объявил о продлении контракта с Жардимом

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Португальский специалист Леонарду Жардим продолжит работу с «Монако».

Как сообщает пресс-служба французской команды, сегодня наставник поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.

Отметим, что под руководством Жардима клуб выиграл чемпионат страны, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

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