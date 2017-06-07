Александр Сапета: Выступление в ФНЛ не было кошмарным сном

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от минувшего сезона, который команда провела в ФНЛ.

Напомним, «Динамо» победило в чемпионате первого дивизиона, вернувшись в премьер-лигу.

«Из выступления в ФНЛ для себя ничего не вынес. Ждал возвращения в РФПЛ как можно скорее, - сказал Сапета. - Наверное, надо было пройти это испытание. Хотя это не был кошмарный сон, наоборот, что не игра, то победа - у нас у всех было отличное настроение. Теперь в РФПЛ будет совсем другое, все команды на голову сильнее, чем те, что были в ФНЛ».