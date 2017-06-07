Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Источник: ForbesКомментарии
Нападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.
Как сообщает Forbes, Роналду за год заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 – зарплата по контракту и еще 35 – доход от спонсоров.
Второе место занял форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, заработавший 86 миллионов долларов за прошедший календарный год.
На третьей строче – нападающий «Барселоны» Лионель Месси, утяжеливший кошелек на 80 миллионов долларов.
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