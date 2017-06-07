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Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Источник:  ForbesКомментарии

Нападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.

Как сообщает Forbes, Роналду за год заработал 93 миллиона долларов, из которых 58 – зарплата по контракту и еще 35 – доход от спонсоров.

Второе место занял форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, заработавший 86 миллионов долларов за прошедший календарный год.

На третьей строче – нападающий «Барселоны» Лионель Месси, утяжеливший кошелек на 80 миллионов долларов.

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