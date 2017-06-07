Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций

Тренерский штаб сборной России огласил заявку национальной команды на домашний Кубок конфедераций.

Отметим, что из состава были исключены голкипер Александр Беленов («Уфа»), а также Андрей Семенов из «Терека» и Роман Нойштедтер, представляющий турецкий «Фенербахче».

При этом добавим, что из-за травм турнир пропустят форвард «Зенита» Артем Дзюба, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и его одноклубник Марио Фернандес, а также хавбек «Спартака» Роман Зобнин.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак», Москва), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Шишкин («Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»);

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).