«Югра» будет продавать абонементы пенсионерам за 11,5 тысяч рублей

«Югра» определилась с ценами на абонементы на следующий сезон КХЛ.

Как сообщает Znak.com, тем, кто впервые будет покупать абонемент на домашние игры «Югры» в рамках регулярного чемпионата, придется заплатить от 4,6 тысяч рублей за место в фан-зоне до 12,3 тысяч рублей за место в центральных секторах.

Тем, у кого были абонементы в прошлом сезоне, на предстоящий сезон абонемент обойдется от 4,2 тысяч до 11,5 тысяч рублей. В таком же диапазоне будут стоять и коллективные абоненты (разовая покупка от 5 абонементов и более).

Руководство клуба определило и цены на абонементы для льготных категорий граждан. Например, пенсионеру, который захочет наблюдать за игрой с наиболее удобных мест на центральных секторах, придется заплатить ровно столько же, как и любому владельцу абонента прошлого сезона, то есть 11,5 тысяч рублей. Самый дешевый абонемент для пенсионера будет стоить 3,3 тысяч рублей, но место будет находиться в неудобной для обзора зоне - в фан-секторе. Аналогичная ситуация и для многодетных семей (абонемент на места в центральной зоне обойдется в 11,5 тысяч рублей, а в фан-зоне — 4,2 тысяч рублей).

Для студентов предусмотрен абонемент только в фан-зону и обойдется в 2,8 тысяч рублей.