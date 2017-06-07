Индзаги продлил контракт с «Лацио» (фото)
Источник: ФК «Лацио»Комментарии
Итальянский специалист Симоне Индзаги поставил подпись под новым соглашением. Об этом сообщает пресс-служба римской команды.
Отмечается, что новый контракт наставника «орлов» рассчитан до 2020 года.
Prolungamento del contratto per Mister #Inzaghi fino al 2020— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 7 июня 2017 г.
✍ #Inzaghi2020https://t.co/xx4LY22LeP pic.twitter.com/ES5mxAENGR
Напомним, бывший игрок «Лацио» встал у руля основной команды летом 2016 года.
В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5 место в таблице серии А и пробилась в Лигу Европы.
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