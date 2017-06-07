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Индзаги продлил контракт с «Лацио» (фото)

Источник:  ФК «Лацио»Комментарии

Итальянский специалист Симоне Индзаги поставил подпись под новым соглашением. Об этом сообщает пресс-служба римской команды.

Отмечается, что новый контракт наставника «орлов» рассчитан до 2020 года.

Напомним, бывший игрок «Лацио» встал у руля основной команды летом 2016 года.

В минувшем сезоне команда под его руководством заняла 5 место в таблице серии А и пробилась в Лигу Европы.

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