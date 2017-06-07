Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.

- Фаворит Кубка конфедераций – Германия и Португалия?
- Не уверен. Думаю, явного фаворита нет. Мексика и Чили тоже сильные команды. Да и Камерун, он здорово выглядел на Кубке Африки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииЧто должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииТри совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания.Тер Штеген, Дракслер и Мустафи вошли в заявку сборной Германии на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом огласил список игроков, который отправятся в Россию на Кубок конфедераций.Виктор Васин: Сравние с медведем рассмешилоЗащитник сборной России поделился мнением о настрое команды на Кубок конфедераций и контрольном матче со сборной Чили, который состоится 9 июня.Дмитрий Комбаров: Черчесов настраивает нас исключительно на титулЗащитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.Почта России усилит меры безопасности во время Кубка конфедерацийПочта России устанавливает особый порядок приема миграционных уведомлений в регионах проведения матчей Кубка конфедераций. Изменяется также порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.Сборная России тренируется в полном составе на стадионе СтрельцоваСборная России проводит в полном составе тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедерацийПолузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назначен капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанамиФутболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.Что за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваЧто за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваКубок конфедераций – еще довольно молодой турнир, чтобы иметь сложившееся к себе отношение со стороны футбольного мира.Эдуард Безуглов: Зобнину понадобится 4,5-5 месяцев на восстановлениеВрач сборной России Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.Дмитрий Полоз: Хочется пожелать здоровья Зобнину, нам его будет очень не хвататьНападающий сборной России по футболу Дмитрий Полоз рассказал, что ему удалось забить гол за национальную команду.Виталий Мутко: Вопрос с трансляциями КК-2017 будет решен сегодня, максимум завтраВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с показом матчей Кубка конфедераций.Эдуард Безуглов: Состояние Акинфеева нас радуетВрач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, о состоянии здоровья голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.Эдуард Безуглов: Джикия тренируется в общей группеВрач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что защитник национальной команды Георгий Джикия тренируется в общей группе.Сборная России тренируется в полном составеСборная России проводит первую тренировку после товарищеского матча с Венгрией (3:0), сообщает «Р-Спорт».Футболисты сборной Чили прибыли в Москву для участия в Кубке конфедерацийУчастник Кубка конфедераций сборная Чили во вторник утром прилетела в Москву. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газонРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с Венгрией (3:0) в Будапеште.Роман Зобнин: Огромное спасибо за поддержку! Все будет хорошо (фото)Полузащитник сборной России Роман Зобнин обратился к болельщикам после контрольного матча с командой Венгрии (3:0).Врач «Спартака»: Пока с уверенностью можно сказать только то, что Зобнин пропустит Кубок конфедерацийРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о характере травмы полузащитника Романа Зобнина.
Футбол
Вагнер Лав: Обожаю болельщиков ЦСКА
Футбол
Фелипе Мело: С «Манчини» «Интер» был бы в Лиге чемпионов
Теннис
Халеп обыграла Свитолину и прошла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис
Плишкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Гарсию
все новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости