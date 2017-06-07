Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.
- Фаворит Кубка конфедераций – Германия и Португалия?
- Не уверен. Думаю, явного фаворита нет. Мексика и Чили тоже сильные команды. Да и Камерун, он здорово выглядел на Кубке Африки.
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