Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.

- Фаворит Кубка конфедераций – Германия и Португалия?

- Не уверен. Думаю, явного фаворита нет. Мексика и Чили тоже сильные команды. Да и Камерун, он здорово выглядел на Кубке Африки.