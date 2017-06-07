Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильное
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».
«Я считаю, что принято правильное решение. Клуб, который возродился благодаря Ахмату Хаджи, должен носить его имя. Он имеет на это прав больше, чем любой другой клуб в Грозном. Футбол в городе любят, и в те времена Кадыров сделал все возможное для возрождения команды», - цитирует Рахимова RT.
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