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Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильное

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».

«Я считаю, что принято правильное решение. Клуб, который возродился благодаря Ахмату Хаджи, должен носить его имя. Он имеет на это прав больше, чем любой другой клуб в Грозном. Футбол в городе любят, и в те времена Кадыров сделал все возможное для возрождения команды», -  цитирует Рахимова RT.

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