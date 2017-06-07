Вавринка вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский
теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который
проходит в Париже.
В четвертьфинале
Вавринка обыграл хорвата Марина Чилича со счетом 6:3, 6:3, 6:1. Встреча
продолжалась 1 час 40 минут.
В полуфинале «Ролан
Гаррос» Вавринка сыграет с победителем матча между британцем Энди Марреем и
японцем Кэем Нисикори.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Чилич М. (Хорватия) - 6:3, 6:3, 6:1
Место и дата
07 июня 17:45, , Онлайн-трансляция
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