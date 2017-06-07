Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Шотландский
теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который
проходит в Париже.
В четвертьфинале
Маррэй обыграл японца Кэя Нисикори со счетом 2:6, 6:1, 7:6, 6:1. Встреча
продолжалась 2 часа 39 минут.
В полуфинале «Ролан
Гаррос» Маррэй сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, который ранее одолел
хорвата Марина Чилича.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Нисикори К. (Япония) - 2:6, 6:1, 7:6, 6:1
Место и дата
07 июня 17:20, , Онлайн-трансляция
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