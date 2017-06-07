Бруно Соуза де Оливейра станет новым соперником Гоги Шаматавы

Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра по прозвищу «Муравей» заменит Джованни да Сильва Сантоса и встретиться с россиянином Гогой Шаматавой. Титульный поединок пройдет 15 июня в Краснодаре и станет главным событием пятого этапа PRIME SELECTION-2017.

Промоутер Алексей Яценко прокомментировал выбор нового соперника.

«Предыдущий бразильский боец в ходе подготовки получил серьезную травму ноги, которая не позволила принять участие в турнире. Но Оливейра, не знающий на данный момент поражений, - блестящая замена. Последний бой он провел 3 июня в Испании, поэтому он на пике формы и ему не нужно время на адаптацию. Он - обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В его активе беспроигрышная серия из девяти побед. Это, бесспорно, очень серьезный противник, занимающий шестую строчку в мировом рейтинге», - сказал Яценко.