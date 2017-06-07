Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью журналу Esquire.

– Какой из своих титулов вы цените больше всего?

– Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни, и помнишь о них всегда.

– Есть ли у вас мечты, которые так и не исполнились?

– Их совсем немного. Выиграть предстоящий чемпионат мира, например.

– Вы испытываете давление со стороны аргентинских болельщиков?

– Типа того. Я их прекрасно понимаю, я сам бы требовал победы от сборной. Но никто кроме игроков не хочет этого сильнее. Мы очень хотим выиграть титул чемпионов мира, – сказал Месси.