Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине
Источник: Журнал EsquireКомментарии
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью журналу Esquire.
– Какой из своих титулов вы цените больше всего?
– Победу на Олимпийских играх в Пекине, наверное. В таких соревнованиях ты участвуешь только раз в жизни, и помнишь о них всегда.
– Есть ли у вас мечты, которые так и не исполнились?
– Их совсем немного. Выиграть предстоящий чемпионат мира, например.
– Вы испытываете давление со стороны аргентинских болельщиков?
– Типа того. Я их прекрасно понимаю, я сам бы требовал победы от сборной. Но никто кроме игроков не хочет этого сильнее. Мы очень хотим выиграть титул чемпионов мира, – сказал Месси.
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