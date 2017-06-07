Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособный

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.

«Состав у нас вполне боеспособный, но каких-то прогнозов делать бы не стал, могу себе же хуже сделать. Все прекрасно понимают, что Кубок конфедераций – это все же больше турнир подготовительный, отношение к нему не такое серьезное, как к чемпионату мира. Что касается отцепленных игроков: вратарская линия у нас очень высокого уровня, очень насыщенная, если тот же Ребров даже в расширенный список не попал. По поводу остальных футболистов думаю, что тренерский штаб руководствовался многими объективными показателями, определяя окончательный состав», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.

Тренерский штаб сборной России в среду назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. В расширенном составе сборной России значились 30 футболистов. Из-за травм выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. В окончательную заявку также не вошли защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и голкипер Александр Беленов.