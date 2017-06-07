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Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособный

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.

«Состав у нас вполне боеспособный, но каких-то прогнозов делать бы не стал, могу себе же хуже сделать. Все прекрасно понимают, что Кубок конфедераций – это все же больше турнир подготовительный, отношение к нему не такое серьезное, как к чемпионату мира. Что касается отцепленных игроков: вратарская линия у нас очень высокого уровня, очень насыщенная, если тот же Ребров даже в расширенный список не попал. По поводу остальных футболистов думаю, что тренерский штаб руководствовался многими объективными показателями, определяя окончательный состав», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.

Тренерский штаб сборной России в среду назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. В расширенном составе сборной России значились 30 футболистов. Из-за травм выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. В окончательную заявку также не вошли защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и голкипер Александр Беленов.

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