Варди не сыграет с французами и шотландцами из-за травмы
Источник: The FAКомментарии
Нападающий «Лестера» Джейми Варди не сыграет за сборную Англии в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 с Шотландией и товарищеской встрече с командой Франции, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Сообщается, что Варди получил травму на тренировке и из-за нее покинул расположение национальной команды.
Напомним, что Варди вызывается в сборную Англии с 2015-го, проведя за нее 16 матчей и забив шесть мячей.
10 июня англичане сыграют в гостях с шотландцами в матче отборочного цикла ЧМ-2018, а 13 июня на «Стад де Франс» сразятся с французами в товарищеской игре.
Матч
Место и дата
10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически