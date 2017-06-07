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Варди не сыграет с французами и шотландцами из-за травмы

Источник:  The FAКомментарии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди не сыграет за сборную Англии в матче отборочного цикла к ЧМ-2018 с Шотландией и товарищеской встрече с командой Франции, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Сообщается, что Варди получил травму на тренировке и из-за нее покинул расположение национальной команды.

Напомним, что Варди вызывается в сборную Англии с 2015-го, проведя за нее 16 матчей и забив шесть мячей.

10 июня англичане сыграют в гостях с шотландцами в матче отборочного цикла ЧМ-2018, а 13 июня на «Стад де Франс» сразятся с французами в товарищеской игре.

Матч

Шотландия - Англия

Место и дата

10 июня 19:00, , Онлайн-трансляция

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