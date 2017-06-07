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Константин Сарсания: Терентьев лучше всего подходит для конкуренции с Жирковым и Смольниковым

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о комплектации петербургского клуба.

- Какие планы у Роберто Манчини на Дениса Терентьева?
- На данный момент на позиции левого и правого защитника играют русские футболисты: Игорь Смольников справа, Юрий Жирков – слева. Нам нужен человек, который будет конкурировать с ними и будет готов занять их место. Причем это должен быть россиянин. Думаю, Денис больше всего подходит для этой роли. Он хорошо зарекомендовал себя в чемпионате России, Лиге чемпионов и Лиге Европы, играя за «Ростов».

- Какие перспективы у Доменико Кришито? Он уже не раз говорил в интервью о том, что хотел бы вернуться в Италию.
- Да, это так. В ближайшее время мы встретимся с Кришито и будем разговаривать и искать какой-то выход.

- Останется ли в команде Иван Новосельцев?
- В этом сезоне у всех есть шанс показать себя. У нового главного тренера свои взгляды на футбол, поэтому каждый игрок будет иметь возможность проявить свои лучшие качества на сборах.

- Останутся ли в тренерском штабе Анатолий Тимощук и Михаил Бирюков?
- Да, эти специалисты продолжат работу в тренерском штабе главной команды. Естественно, Михаил Бирюков будет работать с вратарями. А функции Анатолия Тимощука и Игоря Симутенкова определит главный тренер, - приводит слова Сарсании «Радио Зенит».

Напомним, 26 мая было объявлено о назначении Сергея Фурсенко генеральным директором «Зенита». На следующий день спортивным директором клуба был назначен Константин Сарсания, а 28 мая совет директоров «Зенита» принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу.

1 июня новым главным тренером официально стал Роберто Манчини, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+2».

В летнее трансферное окно сине-бело-голубые подписали контракт игроками «Ростова» Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.

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