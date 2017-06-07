Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)
Источник: Lenta.ruКомментарии
Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.
Роман Зобнин, скорее выздоравливай! 👍💪❤ pic.twitter.com/NAiAuINySS— Женская сборная (@WomenRussia) 7 июня 2017 г.
Напомним, Зобнин получил травму колена в первом тайме товарищеского матча сборных России и Венгрии. У игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
Таким образом 23-летний полузащитник пропустит 4-5 месяцев и не сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
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