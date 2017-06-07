Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)

Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.



Напомним, Зобнин получил травму колена в первом тайме товарищеского матча сборных России и Венгрии. У игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Таким образом 23-летний полузащитник пропустит 4-5 месяцев и не сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.