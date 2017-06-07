Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедераций

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.

Напомним, сегодня был обнародован состав сборной России на турнир, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В команду включены вратари Игорь Акинфеев, Маринато Гилерме и Владимир Габулов. Беленов, входивший в расширенный состав, в окончательную заявку не попал.

«С одной стороны, я сожалею, что Беленов не прошел, но, с другой стороны, не доверять мнению тренерского состава тоже не вижу смысла, - сказал Нигматуллин. - Тренерам виднее, они работали с этими ребятами бок о бок и принимали решения, кого оставлять, а кого не брать дальше. Да, повезло больше всем, кроме Беленова, но пожелаем ему работать еще больше, чтобы доказать всем, что он достоин быть в числе участников чемпионата мира. Наверное, можно говорить о том, что тренеры сделали выбор в пользу опыта игр за сборную. Беленова, конечно, неопытным не назовешь, но в том, что касается опыта матчей за сборную, он пока уступает».