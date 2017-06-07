Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивил

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.

«Состав без сюрпризов. Он уже был понятен по игре с Венгрией, думаю. Это правильное решение. Жаль, что у нас есть травмированные. Очень жалко Зобнина, который действительно очень сильно прибавил и останавливаться наверняка он на этом не хотел. Очень жалко, что игрок, который по своей форме и уровню мастерства поднимается сегодня вверх, травмировался. Дзагоев, Дзюба – очень жаль тоже. Ну а так, все сильнейшие, кто есть в строю – в составе», - приводит «Р-Спорт» слова Гершковича.

В среду был объявлен состав национальной сборной на Кубок конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В расширенном составе сборной России значились 30 футболистов. Из-за травм из состава выбыли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, а также форвард Артем Дзюба. В окончательную заявку также не вошли защитники Роман Нойштедтер, Андрей Семенов и голкипер Александр Беленов.

Кубок конфедераций пройдет в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.