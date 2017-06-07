Кирилл Панченко: С таким составом «Динамо» может стать чемпионом России
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ.
Напомним, бело-голубые досрочно стали победителями первенства ФНЛ и спустя год вернулись в элитный дивизион российского футбола.
«У нас сыгранная команда. Думаю, с таким составом мы можем даже стать чемпионами. Почему бы и нет? Хотя руководство никаких задач перед нами не ставило», - сказал Панченко.
27-летний форвард стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ-2016/17, забив 24 мяча.
Очередной чемпионат России стартует в середине июля.
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