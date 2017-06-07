Российские баскетболистки обыграли украинок
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Баскетболистки сборной
России переиграли команду Украины в матче международного товарищеского турнира
в Греции.
Встреча, прошедшая в
среду, завершилась со счетом 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15) в пользу
россиянок. Самой результативной в составе россиянок стала центровая Мария
Вадеева, которая набрала 23 очка.
В следующем матче
российская команда сыграет в четверг со сборной Греции.
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