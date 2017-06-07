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Российские баскетболистки обыграли украинок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболистки сборной России переиграли команду Украины в матче международного товарищеского турнира в Греции.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15) в пользу россиянок. Самой результативной в составе россиянок стала центровая Мария Вадеева, которая набрала 23 очка.

В следующем матче российская команда сыграет в четверг со сборной Греции.

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