Российские баскетболистки обыграли украинок

Баскетболистки сборной России переиграли команду Украины в матче международного товарищеского турнира в Греции.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 73:67 (20:18, 16:17, 22:17, 15:15) в пользу россиянок. Самой результативной в составе россиянок стала центровая Мария Вадеева, которая набрала 23 очка.

В следующем матче российская команда сыграет в четверг со сборной Греции.