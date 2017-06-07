Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия1 : 0Уругвай
Футбол  Испания1 : 0Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игры

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.

«Тренер сделал выбор. В составе сборной России лучшие игроки. Но и те ребята, которые не поехали, очень хорошую работу проделали. Знаю, что от тренера они получили некие задания, в будущем они будут входить в круг кандидатов в сборную, на их счету уже есть игры за национальную команду. У них хорошие перспективы, просто сейчас тренер исходил из реальной ситуации, видения модели игры.

Надо болеть за эту команду и поддерживать ее. Ребята даже ценой травм стараются все, что умеют, отдавать на поле. Видно, что эта команда хочет радовать болельщиков, это самое главное», – цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и ПортугалияГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииЧто должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииТри совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания.Чилийские болельщики могут посетить матч со сборной России бесплатноГраждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России.Виталий Мутко: Россия не собиралась принимать финалы еврокубков в 2019 годуГлава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Россия не подавала заявок на финалы еврокубковых турниров в 2019 году.Тер Штеген, Дракслер и Мустафи вошли в заявку сборной Германии на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом огласил список игроков, который отправятся в Россию на Кубок конфедераций.Виктор Васин: Сравние с медведем рассмешилоЗащитник сборной России поделился мнением о настрое команды на Кубок конфедераций и контрольном матче со сборной Чили, который состоится 9 июня.Дмитрий Комбаров: Черчесов настраивает нас исключительно на титулЗащитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке сборной России к Кубку конфедераций.Почта России усилит меры безопасности во время Кубка конфедерацийПочта России устанавливает особый порядок приема миграционных уведомлений в регионах проведения матчей Кубка конфедераций. Изменяется также порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.Сборная России тренируется в полном составе на стадионе СтрельцоваСборная России проводит в полном составе тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.Обнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).Жена Зобнина призвала болельщиков «Спартака» поддержать своего мужаЖена полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина Рамина обратилась в твиттере к болельщикам красно-белых с просьбой поддержать своего мужа.Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедерацийПолузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер назначен капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
Футбол
Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине
Теннис
Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»
Футбол
Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия
Футбол
Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости