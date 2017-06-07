Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считаться

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».

«Финал есть финал, это кульминация сезона, и мы работали весь год, чтобы обладать в нем преимуществом домашней площадки. Впереди встречи с очень серьезным соперником; «Химки» доказали это, выиграв полуфинальную серию у «Зенита», уступая 0-2 по ходу. Мы будем идти от матча к матчу. Призываем всех наших болельщиков прийти и помочь команде», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

ЦСКА встретится с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг и субботу в Москве. «Химки2, обыграв «Зенит» в полуфинале со счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.