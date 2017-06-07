Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия1 : 0Уругвай
Футбол  Испания1 : 0Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считаться

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».

«Финал есть финал, это кульминация сезона, и мы работали весь год, чтобы обладать в нем преимуществом домашней площадки. Впереди встречи с очень серьезным соперником; «Химки» доказали это, выиграв полуфинальную серию у «Зенита», уступая 0-2 по ходу. Мы будем идти от матча к матчу. Призываем всех наших болельщиков прийти и помочь команде», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

ЦСКА встретится с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг и субботу в Москве. «Химки2, обыграв «Зенит» в полуфинале со счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.

Матч

ЦСКА - Химки

Место и дата

08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так многоБывший баскетболист, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.Тимма и Мбакве покинули «Зенит»Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня ЕвролигиГенеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в ЕвропеЗащитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Андрей Кириленко: Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой командуПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» обыграли «Зенит» со счетом 90:84.Василий Карасев: В серии с «Химками» все было решено в третьей и четвертой играхГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА.Алексей Швед: Не вижу причин, почему бы «Зенит» не мог играть в Евролиге. Разве что правилаЗащитник «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезонаКарасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона«Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шагеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от РоссииГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Маркович отказался комментировать интерес ЦСКАЗащитник «Зенита» Стефан Маркович не стал отвечать на вопрос о переговорах с ЦСКА после поражения от «Химок» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.«Химки» обеспечили себе путевку в Евролигу«Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге. Подмосковный клуб обеспечил себе путевку в главный клубный турнир Европы благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ.«Химки» обыграли «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ«Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30).«Зенит» – «Химки» - 84:90. Как это былоВ пятом матче серии полуфинал Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».Борис Соколовский: В ЦСКА Курбанов вышел на новый уровеньТренер сборной по баскетболу России Борис Соколовский прокомментировал продление контракта форварда Никиты Курбанова с ЦСКА.Спортивный директор «Зенита»: Информации о состоянии Марковича пока нетСпортивный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов сообщил, что пока нет информации степени тяжести травмы защитника Стефана Марковича.Владимир Гомельский: Обновление состава ЦСКА неизбежноОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможных переменах в составе ЦСКА.Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнерыЗащитник «Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.
Футбол
Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине
Теннис
Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»
Футбол
Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия
Футбол
Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Димитрис Итудис
Димитрис Итудисвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости