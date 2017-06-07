Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛ

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, игрок заявил руководству, что получил предложения от «Манчестер Сити» и «Челси». 34-летний футболист отметил, что если туринский клуб откажется продлевать с ним соглашение, то он покинет команду этим летом.

При этом источник уверяет, что к Алвесу проявляют интерес китайские клубы.

В минувшем сезоне бразилец помог «Ювентусу» выиграть чемпионат, Кубок страны, а также выйти в финал Лиги чемпионов.

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