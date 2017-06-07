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Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, игрок заявил руководству, что получил предложения от «Манчестер Сити» и «Челси». 34-летний футболист отметил, что если туринский клуб откажется продлевать с ним соглашение, то он покинет команду этим летом.

При этом источник уверяет, что к Алвесу проявляют интерес китайские клубы.

В минувшем сезоне бразилец помог «Ювентусу» выиграть чемпионат, Кубок страны, а также выйти в финал Лиги чемпионов.

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