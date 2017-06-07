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Самедов получил медаль за победу в Кубке России в составе «Локомотива»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов награжден столичным «Локомотивом» медалью за победу в Кубке России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе железнодорожников.

Самедов выходил на поле в двух матчах прошедшего розыгрыша Кубка России в составе красно-зеленых, отметившись забитым голом в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 1/8 финала. В «Спартак» хавбек перешел в январе, завоевав с ним титул чемпиона России.

«Локомотив» 2 мая в финале Кубка России обыграл «Урал».

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