Самедов получил медаль за победу в Кубке России в составе «Локомотива»
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов награжден столичным «Локомотивом» медалью за победу в Кубке России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе железнодорожников.
Самедов выходил на поле в двух матчах прошедшего розыгрыша Кубка России в составе красно-зеленых, отметившись забитым голом в ворота самарских «Крыльев Советов» в матче 1/8 финала. В «Спартак» хавбек перешел в январе, завоевав с ним титул чемпиона России.
«Локомотив» 2 мая в финале Кубка России обыграл «Урал».
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