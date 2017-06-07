Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.

1. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017, в который среди прочих вошли вратарь Владимир Габулов, защитник Илья Кутепов и нападающий Максим Канунников.

2. Граждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России. Встреча состоится 10 июня на домашнем стадионе ЦСКА.

3. Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Также в 1/2 финала вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Причем Тим нанес крупное поражение бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.