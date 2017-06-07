Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия1 : 0Уругвай
Футбол  Испания1 : 0Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.

1. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017, в который среди прочих вошли вратарь Владимир Габулов, защитник Илья Кутепов и нападающий Максим Канунников.

2. Граждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России. Встреча состоится 10 июня на домашнем стадионе ЦСКА.

3. Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Также в 1/2 финала вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Причем Тим нанес крупное поражение бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу

4. Португальский специалист Леонарду Жардим продолжит работу с «Монако», который в минувшем сезоне выиграл чемпионат Франции.

5. Олимпийский стадион в Баку и новая арена мадридского «Атлетико» - «Метрополитано» - претендуют на право принять финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

6. Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ. В том числе, за чемпионство.

Текст дня: «Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучший« (Валерий Рейнгольд).

Видео дня: Гризманн не поздравил Варана с победой в Лиге чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Виталий Мутко: Черчесов исходил из реальной ситуации, видения модели игрыПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал заявку сборной России на домашний Кубок конфедераций.Кирилл Панченко: С таким составом «Динамо» может стать чемпионом РоссииНападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ.Как сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюКак сборная России играла на новых стадионах. Алексей Андронов изучает историюИгра с Чили станет первым для «ВЭБ-Арены» матчем с участием сборной России.Михаил Гершкович: Состав сборной на Кубок конфедераций не удивилГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович не удивился окончательному составу сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Руслан Нигматуллин: Беленову не хватило опыта матчей за сборную для попадания на Кубок конфедерацийБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выбор тренерским штабом российской команды трех вратарей, попавших в окончательную заявку на Кубок конфедераций.Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)Футболистки сборной России записали видеоролик в поддержку полузащитника национальной команды Романа Зобнина, получившего травму в товарищеском матче с Венгрией (3:0). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter.«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезонаПолузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.Леонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоЛеонид Слуцкий: Я не диссидент, я патриот России, каких малоИзвестный тренер рассказал, почему в Англии не считает себя изгоем российского футбола, о перспективах Головина и многом другом.Ринат Билялетдинов: Состав нашей сборной на Кубок конфедераций вполне боеспособныйБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что состав сборной России на Кубок конфедераций 2017 года можно назвать вполне боеспособным, но прогнозы на турнир делать не стоит.Кто заменит Зобнина? 5 вариантов для ЧерчесоваКто заменит Зобнина? 5 вариантов для Черчесова«Советский спорт» рассказывает, кто может заменить в основном составе сборной России Романа Зобнина.Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Вавринка вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Рашид Рахимов: Решение о переименовании «Терека» - правильноеБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал решение о переименовании грозненского футбольного клуба в «Ахмат».Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и ПортугалияГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» высказался о том, кого считает фаворитом на Кубке конфедераций, стартующем в России на следующей неделе.Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийГабулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедерацийТренерский штаб сборной России огласил список игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций.Александр Сапета: Выступление в ФНЛ не было кошмарным сномПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился впечатлениями от минувшего сезона, который команда провела в ФНЛ.Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19Как сообщает пресс-служба УЕФА, Баку и Мадрид будут бороться за право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.Что должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииЧто должен сделать Черчесов? Три совета главному тренеру сборной РоссииТри совета главному тренеру сборной России. И даже не совета, а пожелания.Чилийские болельщики могут посетить матч со сборной России бесплатноГраждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России.
Футбол
Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине
Теннис
Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»
Футбол
Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия
Футбол
Габулов, Камболов и Канунников вошли в окончательную заявку сборной России на Кубок конфедераций
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости