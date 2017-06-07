Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.
1. Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017, в который среди прочих вошли вратарь Владимир Габулов, защитник Илья Кутепов и нападающий Максим Канунников.
2. Граждане Чили, проживающее в Москве, могут бесплатно посетить товарищеский матч своей национальной команды со сборной России. Встреча состоится 10 июня на домашнем стадионе ЦСКА.
3. Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Также в 1/2 финала вышли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль. Причем Тим нанес крупное поражение бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
4. Португальский специалист Леонарду Жардим продолжит работу с «Монако», который в минувшем сезоне выиграл чемпионат Франции.
5. Олимпийский стадион в Баку и новая арена мадридского «Атлетико» - «Метрополитано» - претендуют на право принять финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.
6. Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко считает, что с нынешним составом команда может бороться за самые высокие места в предстоящем сезоне РФПЛ. В том числе, за чемпионство.
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