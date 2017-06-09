Кучук возглавил «Ростов»

Леонид Кучук назначен новым главным тренером «Ростова».

На этом посту он сменил Ивана Данильянца.

Напомним, последним местом работы 57-летнего белорусского специалиста была украинская «Сталь». В понедельник было объявлено, что Кучук покинул эту команду по истечении полугодичного контракта. Под его руководством «Сталь» в минувшем сезоне заняла седьмое место в украинской премьер-лиге.

В России Кучук имеет опыт работы с «Кубанью» и московским «Локомотивом».