Кучук возглавил «Ростов»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Леонид Кучук назначен новым главным тренером «Ростова».
На этом посту он сменил Ивана Данильянца.
Напомним, последним местом работы 57-летнего белорусского специалиста была украинская «Сталь». В понедельник было объявлено, что Кучук покинул эту команду по истечении полугодичного контракта. Под его руководством «Сталь» в минувшем сезоне заняла седьмое место в украинской премьер-лиге.
В России Кучук имеет опыт работы с «Кубанью» и московским «Локомотивом».
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