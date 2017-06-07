Natus Vincere примет участие в ESL One New York 2017
Коллектив Natus Vincere получил первое приглашение на турнир ESL One New York 2017, который пройдет 16-17 сентября в Barclays Cente.
В чемпионате примут участие восемь приглашенных команд. Формат и призовой фонд турнира будут объявлены позже.
Напомним, Natus Vincere становилась чемпионом ESL One New York 2016. В финале «рожденные побеждать» перестреляли польский коллектив Virtus.pro со счетом 2:1.
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