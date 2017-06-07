«Барселона» за 6 лет сотрудничества с фондом Qatar Sports Investment получила от него 171 млн. евро
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
«Барселона», реагируя на
обвинения в испанских СМИ о непрозрачности сделки, на своем официальном сайте
опубликовала подробности соглашения с катарским фондом Qatar Sports Investment.
Согласно официальному заявлению
каталонского клуба, контракт «Барселоны» с Qatar Sports Investment действовал с
2010 по 2016 год. За эти годы каталонский клуб получил от катарского фонда 171
млн евро.
Кроме того, руководство «Барселоны»
выразило готовность предоставить квитанции о получении денег, а также заверило,
что в сделке не принимали участия компании-посредники.
Напомним, что в минувшем
сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате Испании, пропустив вперед себя
мадридский «Реал».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически