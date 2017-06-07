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«Барселона» за 6 лет сотрудничества с фондом Qatar Sports Investment получила от него 171 млн. евро

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

«Барселона», реагируя на обвинения в испанских СМИ о непрозрачности сделки, на своем официальном сайте опубликовала подробности соглашения с катарским фондом Qatar Sports Investment.

Согласно официальному заявлению каталонского клуба, контракт «Барселоны» с Qatar Sports Investment действовал с 2010 по 2016 год. За эти годы каталонский клуб получил от катарского фонда 171 млн евро.

Кроме того, руководство «Барселоны» выразило готовность предоставить квитанции о получении денег, а также заверило, что в сделке не принимали участия компании-посредники.

Напомним, что в минувшем сезоне «Барселона» стала второй в чемпионате Испании, пропустив вперед себя мадридский «Реал».

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