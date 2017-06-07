Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Грузии уверенно
победили команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду в
Тбилиси, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Причем после первого
тайма счет был не открыт. В составе победителей дубль оформил Гиорги Арабидзе,
забивший второй мяч с пенальти, а еще один на счету Владимира Двалишвили.
11 июня в выездном матче
отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Грузии в гостях сыграет с
командой Молдавии.
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