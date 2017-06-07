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Сборная Грузии разгромила команду Сент-Китс и Невис

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Грузии уверенно победили команду Сент-Китс и Невис в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в среду в Тбилиси, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Причем после первого тайма счет был не открыт. В составе победителей дубль оформил Гиорги Арабидзе, забивший второй мяч с пенальти, а еще один на счету Владимира Двалишвили.

11 июня в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Грузии в гостях сыграет с командой Молдавии.

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