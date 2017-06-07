Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Кличко: В течение двух недель я объявлю о своем будущем

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Украинский боксер Владимир Кличко пока не определился касательно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

«В течение двух ближайших недель я объявлю о том, что буду делать в дальнейшем. Я планирую развивать другую карьеру, но не боксерскую. Считаю, что из неудач также можно извлечь много пользы. Моя жизнь – это не только спорт, не только бокс», - приводит boxingscene.com слова Кличко.

Напомним, что 29 апреля в Лондоне Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джошуа освобожден от обязательной защиты по линии IBFМеждународная боксерская федерация (IBF) освободила британского тяжеловеса Энтони Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с украинцем Владимиром Кличко.Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаАндрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.Энтони Джошуа могут лишить чемпионского пояса IBFПромоутер Эдди Хирн, представляющий интересы тяжеловеса Энтони Джошуа, ожидает, что его боец в ближайшее время может быть лишен титула IBF.Александр Усик: Через три года проведу бой с ДжошуаУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в будущем планирует бой с чемпионом мира в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет во время боя с ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что он дал неправильный совет своему брату Владимиру во время его боя с Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Бой с Джошуа лучший в карьере? Возможно и такБывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о своем поражении от британца Энтони Джошуа.Победа ЦСКА над «Локо» в Лиге ВТБ, переход Силвы из «Монако» в «Ман. Сити» и новый контракт Конте. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Владимир Кличко не появится в эфире передачи, на которой должен был рассказать о продолжении карьерыУкраинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с ДжошуаЧемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 маяУкраинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» в программе «Большой бокс» объявит свое решение о продолжении профессиональной карьеры, сообщает пресс-служба украинского телеканала.Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшнРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа только взял поносить пояса, принадлежащие ФьюриБританский промоутер Фрэнк Уоррен полагает, что Энтони Джошуа пока не может считаться общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе.Энтони Джошуа: Я хочу боксировать еще 10-12 летЧемпион мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа рассказал о своих дальнейших планах.Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC41-летний украинский тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» – в финале Лиги Европы, а Овечкин не приедет в сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Джошуа выйдет на ринг с Пулевым, если Владимир Кличко откажется от реваншаСледующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Энтони Джошуа может стать 36-летний болгарин Кубрат Пулев.Тайсон Фьюри: Мой поединок с Джошуа состоится в апреле 2018 года, хотя я готов драться с ним и в октябреЭкс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.Тайсон Фьюри: Промоутер Джошуа уже забронировал «Уэмбли» на бой против меня в апрелеБританский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с соотечественником Энтони Джошуа, вероятнее всего, пройдет на стадионе «Уэмбли» в апреле 2018 года.Тайсон Фьюри: Мне не нужны разминочные бои. Поединок с Джошуа будет самым легким в карьереЭкс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям британец Тайсон Фьюри готов сразится с соотечественником Энтони Джошуа.Дилемма Кличко. Уйти нельзя остатьсяДилемма Кличко. Уйти нельзя остаться«Советский спорт» пытается разобраться, выйдет ли на ринг Владимир Кличко после своего поражения в драматичном бою с Энтони Джошуа.
Футбол
Женская сборная России поддержала Зобнина (видео)
Футбол
Лионель Месси: Мой самый ценный трофей? Победа на Олимпийских играх в Пекине
Теннис
Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»
Футбол
Юрий Семин: Не уверен, что фавориты КК-2017 только Германия и Португалия
все новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости