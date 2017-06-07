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Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.

- В каком состоянии подошли игроки «Тосно» к предсезонным сборам?
- К первому сбору все футболисты, которые здесь находятся, пришли в нормальном состоянии, это - опытные футболисты, профессионалы высшего уровня. Каждый чуть-чуть потренировался дома, чтобы войти в эти сборы, чтобы не было очень тяжело.

- Первый сбор, как правило, является втягивающим. Как он начался?
- Первый сбор начался, он втягивающий такой. Работа идет, и я считаю, что с каждым днем она по чуть-чуть увеличивается, как и надо. Приходится работать, чтобы улучшить свою форму, физическую и тактическую.

- В ближайшее время будет утвержден календарь нового чемпионата, есть ли предпочтения, с кем сыграть в первом туре и начать, дома или на выезде?
- Конечно, хотелось бы первую игру сыграть дома, а кто будет соперником, нам без разницы, но с каждым из них мы встретимся по два раза.

- Кто из участников РФПЛ, на твой взгляд, выглядит серьезнее других оппонентов РФПЛ - в плане комплектования, задач, статуса?
- Я не очень следил за тем, кто и как усиливается, но если брать с прошлого сезона, то «Спартак» лучше всех выглядел, в плане организации игры и всего остального. Думаю, что, как всегда, ЦСКА будет в лидерах, «Зенит», может «Краснодар».

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