Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки»
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон
признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок»
Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы
москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.
«Понятно, что игра «Химок», и
особенно в нападении на 80 процентов зависит от Шведа. Мы к этому готовимся,
смотрим видео. Даже если он будет забивать по 30 очков, но «Химки» проиграют -
ради бога. Главное, чтобы ЦСКА победил, но, конечно, мы сделаем все возможное,
чтобы закрыть Шведа, потому что это основная угроза в составе «Химок», -
приводит «Р-Спорт» слова Фридзона.
ЦСКА встретится с «Химками» в
финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг
и субботу в Москве. «Химки», обыграв «Зенит» (Санкт-Петербург) в полуфинале со
счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.
Швед набирал в среднем по 27,4 очка за матч в серии с «Зенитом». Фридзон играл за «Химки» с 2004 по 2013 год, был капитаном команды.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция