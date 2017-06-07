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Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
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Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок» Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.

«Понятно, что игра «Химок», и особенно в нападении на 80 процентов зависит от Шведа. Мы к этому готовимся, смотрим видео. Даже если он будет забивать по 30 очков, но «Химки» проиграют - ради бога. Главное, чтобы ЦСКА победил, но, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы закрыть Шведа, потому что это основная угроза в составе «Химок», - приводит «Р-Спорт» слова Фридзона.

ЦСКА встретится с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг и субботу в Москве. «Химки», обыграв «Зенит» (Санкт-Петербург) в полуфинале со счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.

Швед набирал в среднем по 27,4 очка за матч в серии с «Зенитом». Фридзон играл за «Химки» с 2004 по 2013 год, был капитаном команды.

Матч

ЦСКА - Химки

Место и дата

08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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