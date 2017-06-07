Сборная Италии разгромила Уругвай в товарищеском матче
Сборная Италии обыграла команду Уругвая (3:0) в товарищеском матче.
Игра прошла сегодня в Ницце.
Итальянцы вышли вперед на шестой минуте за счет автогола защитника соперника Хосе Марии Хименеса.
В конце встречи Эдер удвоил преимущество своей команды. До крупного счет в компенсированное время в пенальти довел Даниэле Де Росси.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Хименес 6 (1:0 - автогол). Эдер 83 (2:0). Де Росси 90 (3:0 - пен.).
Состав
Италия: Доннарумма, Бардзальи (Кьеллини, 79), Дармиан, Бонуччи, Кандрева (Бернардески, 58), Де Росси, Маркизио (Монтоливо, 18), Спинацолла, Белотти (Эдер, 46), Иммобиле (Габбьядини, 82), Инсинье (Эль-Шаарави, 64)
Уругвай: Муслера, Коатес, Перейра (Корухо, 81), Касерес, Хименес, Весино, Нандес, Гонсалес, Санчес (Стуани, 46), Уррета, Ролан (Силва А., 73)
Предупреждения:
Маркизио, 3; Иммобиле, 39 - Нандес, 63
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
07 июня 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция